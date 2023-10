Uruguay, Nunez salva Bielsa in Colombia. Pari per il Brasile di Danilo

Partita ricca di emozioni a Barranquilla tra Colombia e Uruguay nel terzo turno delle qualificazioni al prossimo Mondiale . La sfida è terminata 2-2: avanti i padroni di casa al 35' con James Rodriguez, pareggio del calciatore del Napoli Olivera al 47' (era appena entrato in campo), nuovo vantaggio colombiano con Uribe al 52' e, dopo l'espulsione di Vargas per doppio giallo all'87', definitivo 2-2 realizzato da Nunez su calcio di rigore. La Colombia è ora terza con 5 punti mentre l'Uruguay di Bielsa è a quota 4 e condivide la quarta posizione con Venezuela e Cile , che ha battuto 2-0 il Perù con la rete di Valdes e l'autogol di Marco Lopez. In campo nelle file cilene anche l'interista Alexis Sanchez .

Vince l'Argentina, pareggia il Brasile

Vince l'Argentina per 1-0 contro il Paraguay. Il gol decisivo porta la firma di Otamendi dopo appena 3'. In campo nella formazione argentina il capitano dell'Inter Lautaro Martinez come centravanti titolare, mentre nella ripresa è entrato Paredes. Anche Messi è entrato solo nel secondo tempo, reduce da un infortunio. Argentina prima nel girone a punteggio pieno, anche grazie al pareggio interno del Brasile per 1-1 contro il Venezuela: alla Seleçao non è bastato un gol di Gabriel al 50', pareggio venezualano con Bello all'85'. Nelle file verdeoro in campo dall'inizio lo juventino Danilo. Nell'altra gara della notte, successo dell'Ecuador in Bolivia per 2-1.