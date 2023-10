Ludopatia, crescita allarmante in Italia: un milione e mezzo di malati

Una persona ogni 39. Una persona ogni 39 in Italia soffre di ludopatia, ossia si dedica al gioco d’azzardo in modo patologico, con «un comportamento di gioco che genera conseguenze negative per sé stessi, per le persone che li circondano (come la rete sociale) e per la comunità in generale», secondo una delle definizioni date dall’Istituto Superiore di Sanità. Proprio da un’indagine commissionata nel 2018 dall’Iss emerge il dato citato prima, frutto del rapporto tra la popolazione italiana, attualmente poco più 59 milioni di persone, e il numero di giocatori problematici: 1 milione e mezzo. Cifra che peraltro rispetto a quell’indagine, l’ultima pubblicata, potrebbe anche essere aumentata visto che nel frattempo il Covid e il lockdown hanno fatto impennare il gioco online. E in aumento sono d’altra parte da anni le problematiche legate ai comportamenti patologici legati al gioco d’azzardo: ne sono passati undici dal decreto legge 13 settembre 2012, n.158, che riconosceva per la prima volta la ludopatia, individuata come patologia da gioco d’azzardo, tra i Livelli Essenziali di Assistenza.