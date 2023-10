Rabiot assist, Mbappé più di Platini: Francia show. Ronaldo non si ferma

AMSTERDAM (Olanda) - Alla Johan Cruijff Arena la Francia di Adrien Rabiot batte l' Olanda staccando il pass pe Euro 2024 e mettendo in difficoltà gli Orange nel Gruppo B. I ragazzi di Deschamps si sono imposti per 2-1 nel segno di Kylian Mbappé : doppietta per la stella del Paris Saint-Germain al 7' (assist Clauss ) e poi al 53' con assist proprio del centrocampista della Juventus. Per Mbappé notte storica, infatti grazie ai 2 gol di stasera ha superato Michel Platini al 4° posto nella classifica marcatori ogni epoca con la maglia dei "Bleus" a quota 42 , -12 dal 1° posto occupato dal milanista Olivier Giroud .

Oltre al danno del ko casalingo l'Olanda ha subito pure la beffa del sorpasso in classifica: infatti grazie al successo per 2-0 sul campo dell'Irlanda (Giakoumakis 20' e Masouras al 45'+4) la Grecia si è presa il 2° posto (12 punti) a +3 proprio sugli Orange (9 punti)

Gruppo F

A Vienna scontro diretto per il 1° posto del gruppo F tra Austria e Belgio che ha visto il successo dei Diavoli Rossi per 3-2 con la doppietta di Lukebakio (12' e 55') oltre al gol del 3-0 di Romelu Lukaku al 58' che risulterà decisivo visto il tentativo di rimonta dei padroni di casa con i gol di Laimer (73') e Sabitzer su rigore all'84'. Belgio che si qualifica ufficialmente ai prossimi europie grazie al 1° posto nel girone a quota 16 punti a +3 sugli austriaci. Infine l'Arzerbaigian vince per 2-0 a casa dell'Estonia fanalino di coda (4 sconfitte consecutive)

Gruppo J

Il Portogallo batte per la seconda volta la Slovacchia (3-2) salendo a quota 22 punti nel gruppo J raggiungendo ufficialmente Francia e Portogallo ad Euro 2024. Goncalo Ramos apre le marcature al 18' su assist di Bruno Fernades poi ecco Cristiano Ronaldo: raddoppio dal dischetto al 29' e gol del 3-1 al 72' per quello che è il suo gol numero 125 in Nazionale.

Slovacchia (13 punti) che però tira un sospiro di sollievo perché il Lussemburgo terzo (11 punti) frena sul campo dell'Islanda per 1-1 grazie al gol di Rodrigues al 46'. La Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko passa 2-0 a casa del Liechtenstein e sale a quota 9 punti salendo al 4° posto.