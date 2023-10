Cantona pronto al debutto... nella musica! In arrivo album e tour

TORINO - Sempre pronto a colpi di scena e dichiarazioni fuori dal coro, Eric Cantona sorprende ancora una volta e annuncia l'uscita del suo album di debutto, prima del suo tour tutto esaurito. Proprio così, la leggenda del Manchester United ha fatto sapere lo scorso giugno del suo passaggio al mondo della musica con il suo EP di esordio "I'll Make My Own Heaven" pronto ad uscire il prossimo 20 ottobre. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1997, The King si è dedicato a teatro, cinema, pittura e ora anche alla musica. "The Friends We Lost", "Tu Me Diras"," I'll Make My Own Heaven" e "Je Veux": questi alcuni titoli dei brani contenuti nella prima avventura musicale di Cantona che non si ferma solo a questa pubblicazione.

Cantona e la passione per la musica

L'ex attaccante infatti intraprenderà un tour di undici date a Manchester, Londra e Dublino in Gran Bretagna, a Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e a Ginevra in Svizzera. Descrivendo il suo amore per la scrittura musicale, Cantona ha detto: "Scrivere è per me un modo di esistere, poiché solo la mia esistenza può portare a scrivere in questo modo. Perché iniziare oggi, tanti anni dopo? Semplicemente perché prima mi era mancato il tempo. Durante il lockdown, sono finalmente riuscito a provare seriamente la chitarra e, anche se sono ancora un chitarrista scadente, mi sono sentito abbastanza sicuro da dare forma ad alcune canzoni. Partirò da Manchester, perché è una città che mi è rimasta dentro tantissimo. Per il calcio ovviamente, ma anche per l'atmosfera generale". Cantona è dunque pronto per una nuova avventura, con la sfrontatezza che lo ha accompagnato sui campi di gioco è carico per il primo tour che non sarà una tantum. L'icona dei Red Devils spera che "un modesto pianoforte e un violoncello" suoneranno con lui l'anno prossimo.