Come sono cambiate le scommesse e perché il rischio ora è più facile

Scordatevi le combine legate al Totonero degli anni Ottanta, in cui per scommettere sulle partite di calcio venivano alterati i risultati mediante l’accordo stipulato antecedentemente alle gare da numerosi giocatori. Oggi il betting calcistico per gli scommettitori e i ludopatici è tutta un’altra storia. Il volume e il ventaglio di possibilità di giocare su eventi calcistici è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 4-5 anni. Adesso un singolo individuo e, ahinoi, eventualmente anche un calciatore (seppur per loro sia assolutamente vietato dal regolamento) hanno la possibilità dipuntare su praticamente qualunque evento all’interno di una gara. Prima, e pure durante. Non ci sono limiti. Altro che punteggi esatti degli incontri come accadeva nei vecchi filoni del calcioscommesse. Ora basta un tiro in porta in più o un cartellino giallo comminato a un determinato giocatore per fare cassa.