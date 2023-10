Coppa Alkeemia, al via la prima edizione: una giornata di sport dedicata ai ragazzi con disabilità

In collaborazione con il Venezia FC e con F.C. SPINEA con il proprio progetto ForMeDabili (finalizzato all'abbattimento di ogni barriera per i soggetti con diverse abilità), Alkeemia ha voluto dare vita ad uno speciale momento di aggregazione per contribuire al sostegno di famiglie e di giovani diversamente abili, dedicando loro una giornata ricreativa e di celebrazione.

Presso l'innovativo centro del Venezia FC, Ca' Venezia, si è svolto infatti un quadrangolare calcistico in cui si sono sfidate squadre composte da giovani diversamente abili, uniti dalla passione per lo sport e per i valori che questo rappresenta: uguaglianza, solidarietà e aggregazione.

Alkeemia, fin dalla sua nascita a Porto Marghera, dove ha la sua sede principale, è costantemente impegnata nello sviluppo del territorio e della sua comunità e dunque, condividendo i valori di inclusione ed uguaglianza dello sport, ha deciso di organizzare un momento di svago che possa diventare una importante occasione di sensibilizzazione e solidarietà per l'intera comunità.

Durante l'evento si sono affrontati i ForMeDAbili di F.C. Spinea 1966, il Montebelluna (promosso dall'associazione Sport Life Onlus), l'ASD Format Ferrara ed una rappresentanza del Bologna FC (a supporto della onlus Senza Barriere).

Match giocati all'insegna dell'amore per lo sport ed il calcio, in cui tutte le squadre e i ragazzi, uniti dalla propria passione, sono stati premiati da Alkeemia per la partecipazione all'evento e per l'impegno, al di là del semplice risultato sul campo.

"È la prima edizione di questo torneo che abbiamo voluto fortemente. Crediamo nei sani valori che lo sport rappresenta e che devono far parte della nostra quotidianità. Ritengo sia nostro compito promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio, non solo attraverso la produzione industriale, ma anche favorendo un approccio sostenibile ed inclusivo in ogni nostra attività che possa così dare un concreto valore e sostegno alle intere comunità in cui operiamo. Ogni giorno in Alkeemia facciamo squadra per stimolare sviluppo e innovazione del settore a favore di un futuro sostenibile; ed è proprio per questo che oggi scendiamo in campo con i ForMeDAbili di F.C. Spinea 1966 per supportare una crescita inclusiva e solidale" dichiara Lorenzo Di Donato, CEO di Alkeemia.

"Siamo orgogliosi di ospitare una iniziativa di tale portata sociale, e siamo felici che i nostri partner siano promotori di eventi come la Coppa Alkeemia, dedicata all'inclusione di ragazzi con disabilità. Ho già avuto modo in passato di ricordare quanto il Venezia FC desideri farsi alfiere di valori fondamentali come l'uguaglianza, la solidarietà e l'aggregazione, e sono fiero del percorso intrapreso dal club in tal senso" dichiara Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager Venezia FC.

"Il progetto ForMeDAbili nasce dal desiderio di rendere F.C. Spinea una società dove Tutti si possano riunire sotto un'unica bandiera e dove si possano condividere spazi ed opportunità formative senza distinzione di genere e di abilità. Attualmente abbiamo tesserato 26 ragazzi Disabili Intellettivo Relazionali. Abbiamo in animo di diffondere il progetto sul territorio nazionale, affinché l'opportunità sia più capillare nel territorio. Siamo felici di aver come partner Alkeemia, con loro abbiamo una comunione di intenti: quello di fare squadra per stimolare tra i più giovani la cultura delle diverse abilità. L'obiettivo è che la diversità venga vista come un quid pluris, un valore aggiunto e perda l'accezione negativa che finora l’ha contraddistinta" dichiara l'Avv. Tania Busetto, Vicepresidente F.C. Spinea 1966 S.S.D. a R.L.