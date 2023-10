Il martedì surreale del calcio italiano: Corona e il suo Truman show…

Qui Wembley, a voi “Avanti Popolo”. Stante le premesse, il calcio italiano vivrà un martedì a dir poco surreale. Perché, mentre la Nazionale sarà in campo a Londra contro l’Inghilterra (con diretta tv su Rai 1), su Rai 3, a partire dalle 22, Fabrizio Corona, nell’attesissima ospitata alla trasmissione di Nunzia De Girolamo, ha promesso di portare tutte le prove sull’inchiesta del calcio scommesse. Nel Truman Show nostrano, potrebbe anche capitare che un calciatore protagonista a Wembley si trovi a essere “nominato” da Corona e quindi messo nel calderone dove è già finito Zalewski, tirato in ballo dall’ex agente fotografico senza che la Procura di Torino gli abbia notificato un avviso di garanzia. “Il sito dillingernews.it non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera”, ha annunciato urbi et orbi Corona in un post sul proprio profilo Instagram, ovviamente per non “bruciare” l’ospitata. «Sperando in una vittoria dell’Italia - ha aggiunto Corona - vi diamo quindi appuntamento a dopo la partita».