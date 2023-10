Scommesse, a Torino vertice in procura. Spunta l'avvocato di Tonali

Tonali, l'avvocato in pocura

In visita al Palazzo di giustizia durante il vertice anche uno degli avvocati di Sandro Tonali, centrocampista passato la scorsa estate dal Milan al Newcastle e coinvolto nella vicenda da Fabrizio Corona. Il legale del calciatore si è recato nell'ufficio del pubblico ministero per un incontro che non sarebbe andato oltre la mera presa di contatto. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, per il nazionale azzurro - rispedito in Inghilterra dal ct Spalletti prima del match contro Malta - non ci sarebbe in programma un interrogatorio.