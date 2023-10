Calcagno: "Scommesse? Troppo facile puntare il dito contro i giocatori"

" Si punta tanto il dito contro questi ragazzi, ma si dovrebbero fare ragionamenti più ampi che vanno oltre il sistema calcio. Il mondo sportivo non può essere lasciato solo mentre si parla di problematiche di ragazzi di 20 anni. Conosciamo i dati dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Di fronte abbiamo un problema più ampio". Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori, parla per la prima volta del caso scommesse . Lo incrocio oggi pomeriggio, nell'etere della "Politica nel pallone", la ventennale trasmissione di GR Rai Parlamento, condotta da Emilio Mancuso e giunta alla puntata n. 709. Il punto di riferimento dei calciatori professionisti non minimizza né sottace la rilevanza del caso scommesse e nemmeno pronuncia una difesa d'ufficio della categoria.

I corsi di formazione e l'Integrity Tour

Ma avverte: "Il mondo del calcio non può fare di più di quanto ha fatto. A oggi non si parla di illeciti, ma di giocate che, ad oggi, non hanno inciso sulla regolarità degli incontri. Il mondo del calcio non può essere lasciato solo quando si parla di ragazzi di 20 anni. Dobbiamo stare vicino ai ragazzi coinvolti che stanno ammettendo di aver sbagliato, pur sapendo ciò cui andavano incontro". Calcagno rigetta le accuse di immobilismo del sistema calcio sul versante della lotta alle scommesse illegali: "Nell'ultimo decennio abbiamo informato moltissimo i ragazzi promuovendo e organizzando corsi di formazione e di informazione con l'Integrity Tour, gli incontri nei ritiri estivi. Dobbiamo constatare che averli informati non è bastato. Responsabilità delle società? Il controllo delle situazioni personali non si può spingere oltre una determinata facoltà, questi sono comportamenti individuali".