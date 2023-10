Decreto Crescita abolito: Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, chi ci rimette

Il Decreto Crescita è stato varato il 30 aprile 2019 e ne hanno beneficiato molte società che hanno ingaggiato giocatori stranieri. Esse hanno goduto di notevoli sgravi fiscali, grazie al regime agevolato che, dal 1° gennaio 2020, ha consentito ai lavoratori residenti all’estero, trasferitisi in Italia e non residenti in Italia nei due anni precedenti, di vedere diminuita la tassazione sul reddito dal 45% al 25%, a condizione di rimanere in Italia per i due anni successivi all’arrivo nel nostro Paese.

Come cambia la norma

Per capirci: un ingaggio lordo di 10 milioni di euro, senza decreto crescita garantiva un netto dei 5,5 milioni di euro; con il decreto crescita, un netto di 7,5 milioni di euro. La normativa, valida per tutte le discipline, scattava per gli stipendi da 1 milione in su e per gli atleti di almeno 20 anni d’età. Ora si cambia, parole del Governo: “Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600 mila euro; i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza».