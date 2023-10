Pulisic gol e Weah assist: poker Usa, ma è già Milan-Juve

Amichevoli internazionali nella notte italiana. Vittoria rotonda per gli Stati Uniti a Nashville. Gli statunitensi hanno battuto 4-0 il Ghana. E' successo tutto nel primo tempo: doppietta di Reyna (10° e 39°) e reti dell'attaccante del Milan, Christian Pulisic (su rigore al 19°), e di Balogun (22°). Oltre ai gol un assist per il giocatore rossonero e anche per il calciatore della Juventus Timothy Weah. Proprio Milan e Juve si scontreranno domenica sera nel prossimo turno di campionato. McKennie, l'altro juventino degli Stati Uniti, è entrato a inizio ripresa prendendo il posto proprio del milanista Pulisic.