Juve, l'allenamento: Vlahovic vede il Milan, Chiesa a parte, Rugani pronto

TORINO - Si avvicina la ripresa della Serie A con la Juventus chiamata alla delicata traserta di San Siro contro il Milan capolista. Subito un big match dopo la pausa nazionale per gli uomini di Allegri che continuano il lavoro in vista della gara contro i rossoneri di Pioli. Occhi puntati su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i due attaccanti che il tecnico bianconero spera di recuperare al più presto, già dal prossimo impegno. Nella seduta odierna, il numero 9 serbo si è allenato in gruppo e sarà sicuramente, salvo clamorose sorprese, a disposizione domenica sera a San Siro per guidare l’attacco della Juve. Finalmente una buona notizia per Massimiliano Allegri, che ha già dovuto fare a meno del suo bomber contro Atalanta e Torino.