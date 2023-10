Il calcio gioca per Save the Children

TORINO - In questo turno campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna Qui Vivo di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Sono milioni i bambini e gli adolescenti che in Italia vivono nelle grandi città metropolitane e molti di loro abitano in quartieri inospitali, periferie geografiche, sociali ed educative, dove è maggiore lo svantaggio socioeconomico, la carenza di servizi e spazi adeguati alla loro crescita. Da sabato 21 a lunedì 23 ottobre tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi ad aderire alla campagna firmando la petizione di Save the Children su www.savethechildren.it, per assicurare a tutti i bambini delle periferie italiane educazione di qualità, attività sportive, opportunità e spazi sicuri in cui crescere.