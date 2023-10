“Quando io e Cristiano Ronaldo mangiavamo gli avanzi del McDonald’s”

La straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo, capace di scrivere nuovi impressionanti record nel mondo del calcio, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Di sicuro per CR7 c'è stato un punto di partenza che lo ha portato poi a diventare una leggenda vivente. L'ex giocatore della Juventus, oggi in forza all'Al Nassr nel campionato saudita, guadagna circa duecento milioni di euro a stagione, ma per raggiungere questo status anche il fenomeno portoghese ha dovuto affrontare momenti complessi. A raccontarli, in un'intervista a The Sun, Fabio Paim, suo ex compagno di squadra nelle giovanili dello Sporting Lisbona: “Quando giocavamo per lo Sporting e vivevamo nelle giovanili, vivevamo nello stadio. La sera andavamo al McDonald's a prendere gli hamburger che nessuno voleva più e che non erano buoni da vendere. Eravamo lì tutte le sere a prendere gli hamburger, mangiavamo gli avanzi che sarebbero stati buttati. Lo Sporting lo sapeva. Non è come oggi. Ci permettevano di uscire". Una vita selvaggia quella del giovane Cristiano che ancora non sapeva di diventare cinque volte Pallone d'Oro grazie alle sue prodezze con United e Real.