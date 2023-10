Scommesse, Corona querelato da Casale ed El Shaarawy. Parlano i legali

MILANO - È stata depositata alla Procura di Milano la prima denuncia contro Fabrizio Corona, che da giorni sta facendo nomi di giocatori, a suo dire, coinvolti in un giro di scommesse. Si tratta di quella presentata, come riferito ieri dal suo legale, dal calciatore della Lazio Nicolò Casale, tirato in ballo dall'ex agente fotografico due giorni fa nella trasmissione di Canale 5 "Striscia la notizia". L'avvocato Guido Furgiuele, legale di Casale, ha presentato ieri sera querela per diffamazione aggravata a carico dell'ex re dei paparazzi, della trasmissione tv e anche del sito "Dillingernews.it", quello sul quale Corona da giorni sta facendo le sue presunte rivelazioni sul caso scommesse.