Morto Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese: il cordoglio dello United

Sir Robert "Bobby" Charlton, ex leggenda del Manchester United e Campione del Mondo con l'Inghilterra nel 1966, anno in cui si aggiudicò anche il Pallone d'Oro, si è spento all'età di 86 anni. Il 106 volte nazionale dei Tre Leoni aveva disputato in carriera 758 incontri ufficiali con la maglia dei Red Devils, conditi da 249 gol, tra il 1956 e il 1973, prima di vivere gli ultimi anni di carriera col Preston, il Waterford (in Irlanda), il Perth Italia (in Australia) e il Blacktown City.