Scommesse, Corona indagato a Milano per diffamazione

Fabrizio Corona è sul registro degli indagati della Procura di Milano per diffamazione a mezzo stampa in relazione alle querele sporte nei giorni scorsi dai calciatori Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, per il 'caso scommesse'. Il fascicolo è in mano direttamente al procuratore capo Milano, Marcello Viola, e al procuratore aggiunto Letizia Mannella ma potrebbe essere assegnato anche a un terzo pm in affiancamento.