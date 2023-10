Fiorello, Viva Rai2, Galliani, Berlusconi e tante risate

TORINO - Prosegue la seconda settimana di 'Aspettando Viva Rai2', che vede Fiorello e tutta la banda in collegamento in diretta Instagram dal 'glass' via di Vigna Stelluti, in attesa del giorno del 'trasloco' al Foro Italico, il 6 novembre, per l'inizio del programma. In questa nuova puntata si è parlato di sondaggi e elezioni politiche. L’ironia di Fiorello ne ha per tutti e non ha risparmiato neanche l’On. Adriano Galliani, che ha recentemente vinto il seggio al Senato che fu di Berlusconi: «Si vota nel seggio vacante di Silvio Berlusconi, dove pare ci sia stata stata pochissima affluenza. L’On. Galliani sarà costretto ad andarci?», commenta.