Superlega, c’è la data della sentenza: cosa si decide

TORINO - Abbiamo una data: 21 dicembre. Fra meno di due mesi si conoscerà il futuro del calcio europeo. Se non cambierà nulla e il pallone rotolerà sotto il controllo esclusivo dell' Uefa o se la Corte di Giustizia Europea riconoscerà una situazione di abuso di posizione dominante, aprendo alla possibilità di creare delle competizioni alternative. È una sentenza che può stravolgere il mondo dello sport (non solo del calcio) e l'attesa è legata soprattutto alla possibilità che nasca la famosa Superlega .

Cosa decide

Il 21 dicembre, i giudici in Lussemburgo dovranno stabilire se il sistema attuale, con la concentrazione di poteri (organizzatore, legislatore, venditore dei diritti, esecutore della giustizia) che raccoglie in sé l'Uefa, è compatibile con gli articoli 101 e 102 dei trattati di Roma, che regolano i monopoli e le loro possibili storture.

I due pareri

Il parere dell'avvocato generale Rantos, una sorta di giudizio preliminare non sempre ascoltato dai giudici, è risultato sostanzialmente favorevole all'Uefa, in nome della specificità dello sport (che non consente di equipararlo ad altri settori) e di un molto generico "modello europeo dello sport". Tuttavia, intervenendo su un altro caso (riguardante l'Anversa), il superiore di Rantos, Maciej Szpunar (il primo avvocato generale della Corte) aveva ribaltato molti concetti, giudicando assai negativamente il sistema Uefa e i risvolti monopolistici, sottolineando come non spetti all'Uefa essere garante del "modello sportivo europeo", ma semmai alla stessa Unione. Insomma, la partita del 21 dicembre si gioca da un sostanziale 1-1 e sarà interessante capire, nelle prossime ore, se nello stesso giorno la Corte si esprimerà anche sul caso Anversa.

Cosa succede?

Se la Corte dovesse dare ragione all'Uefa, non cambierebbe sostanzialmente nulla, mentre se ci fosse l'apertura per un'altra competizione internazionale, allora la A22, la società che incorpora il progetto della Superlega, potrebbe attuare i progetti che ha, comunque, portato avanti in questi mesi.