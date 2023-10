Superlega, il giorno del verdetto: futuro dello sport europeo al bivio

Il giorno della verità arriva quattro giorni prima di Natale , che non sarà un Natale qualsiasi per il calcio europeo perché potrebbe essere l’inizio della rivoluzione più profonda dell’ultimo mezzo secolo. Oppure si potrebbe assistere alla consacrazione del sistema attuale e dello strapotere dell’ Uefa . Si tratta di una partita fondamentale dunque. E parte da un virtuale 1-1.

Riassunto delle puntate precedenti. Alla Corte di Giustizia Europea si è rivolto un tribunale spagnolo, presso il quale c’è un contenzioso fra la Superlega e la Uefa. Il tribunale ha chiesto un parere pregiudiziale alla Corte sull’Uefa che, in estrema sintesi, suona cosi: l’Uefa abusa di una posizione dominante? E viola gli articoli 101 e 102 del trattato di Roma che regolano i monopoli nell’Unione? Secondo la procedura della Corte, dopo il dibattimento (avvenuto l’11 e il 12 luglio 2022), il 12 dicembre 2022 si è espresso l’avvocato generale, il cui parere è una forma preliminare di giudizio di cui la Corte non tiene sempre conto. E, sempre liofilizzando il racconto, Athanasios Rantos ha dato sostanzialmente ragione all’Uefa, consentendo alla stessa di sanzionare i club (ma non i giocatori) che dovessero partecipare a tornei organizzati al di fuori del suo universo, questo in base alla specificità dello sport, che quindi può esulare dai regolamenti sui monopoli, e in nome di un «modello sportivo europeo» che l’Uefa garantisce. Data tale premessa si riducevano le possibilità di vittoria della Superlega (diciamo il gol dell’1-0).

Ma poi l’avvocato Jean Louis Dupont, quello della sentenza Bosman per intendersi, ha portato davanti alla Corte di Giustizia Europea il club belga dell’Anversa, che lamentava le restrizioni alla sua crescita dovute ai regolamenti Uefa, per esempio sull’utilizzo dei giocatori locali (che penalizza le nazioni e le leghe più piccole e infrange le regole sulla libera circolazione dei lavoratori). E in quel caso Maciej Szpunar, il primo avvocato generale (quindi, il “capo” di Rantos), ha scritto un lungo parere nel quale è andato ben oltre il caso Anversa, argomentando sulla posizione dell’Uefa, sull’eccessiva concentrazione di potere (ente organizzatore, legislatore, giudiziario e venditore di diritti), sull’effettivo abuso di posizione dominante e sul fatto che se un «modello sportivo europeo» esiste, non può in nessun modo essere un ente privatistico con sede in Svizzera a garantirlo, ma l’Unione Europea stessa. Insomma, il gol dell’1-1, perché quelle pagine sono state una bella mazzata per l’Uefa.

Ieri abbiamo scoperto che il 21 dicembre la Corte di Giustizia Europea si esprimerà sia sul caso Superlega, sia sul caso Anversa. Il fatto di aver ritardato molto il parere sul caso Superlega, per unirlo a quello dell’Anversa, fa pensare che il parere di Szpunar possa in qualche modo incidere anche nel caso Superlega. Ma è prematuro e imprudente esprimere qualsiasi pronostico, anche perché i giudici sanno di avere in mano il futuro dello sport europeo (insieme ai due casi calcistici c’è anche un caso analogo di torneo alternativo a quelli federali di pattinaggio sul ghiaccio) e che il 21 dicembre segnerà un momento storico fondamentale: l’inizio o la fine di una rivoluzione.