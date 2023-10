Chiellini incorona Messi: "Superbo con la palla al piede"

Irresistibile con la palla al piede e impossibile da fermare nell'uno contro uno. A pochi giorni dalla fine della regular season in MLS, Giorgio Chiellini dice la sua sull'acquisto più prestigioso del campionato statunitense: a 36 anni, Leo Messi è diventato la punta di diamante dell' Inter Miami , contro cui l'ex capitano bianconero - da giocatore del Los Angeles FC - ha giocato a inizio settembre. «L'ho affrontato qualche settimana fa in un match in cui abbiamo fatto un gran primo tempo - dice Chiellini in un’intervista esclusiva a Planetwin365.news, svolta in collaborazione con Operazione Nostalgia e Sportitalia - Avremmo meritato di vincere, invece abbiamo perso 3-1 (con due assist dell'argentino, ndr). Messi è speciale, insieme a Cristiano Ronaldo ha fatto la storia del calcio negli ultimi 20 anni ed entra di diritto nell'élite della storia del calcio».

Da difensore navigato, Chiellini spiega meglio cosa ha reso Messi così speciale in tutti questi anni: «Ha una superba qualità tecnica, velocità nella palla al piede e un incredibile pensiero di esecuzione. Puoi fermare la squadra ma non Messi, riesci a contrastarlo solo tenendo a freno la squadra. Se invece provi a fermarlo in una sfida uno contro uno ne esci sempre sconfitto». Riguardo il recente sbarco negli Stati Uniti della Pulce, Chiellini ritiene che «ha fatto una scelta importante soprattutto per la sua famiglia. L'ho trovato molto felice e merita di godersi un calcio e uno stile di vita differenti. In quest'anno - conclude - l'ho apprezzato molto e posso rivedere in lui quella felicità che avevo anch'io nel primo periodo e che c'è tuttora».