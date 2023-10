Ronaldo, c’è chi ti dice no. Romulo: “Voglio giocare ancora”

«Questa Juve magari non fa rumore, ma è davvero molto solida. Ha le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Allegri sta facendo un ottimo lavoro e vedo che ha creato un gran bel gruppo. Questa unità di intenti può far andare molto lontano la squadra bianconera». Parola di Rómulo . Direttamente da Porto Alegre, dove vive e si sta allenando in attesa della chiamata giusta, l’ex centrocampista di Juventus (ha vinto lo scudetto 2015) e Verona ha accettato di scendere in campo per giocare in anticipo la sfida di stasera allo Stadium tra le sue ex squadre.

Partiamo dai bianconeri: possono davvero lottare per vincere il campionato?

«Dico di sì e per diversi motivi...».

Quali?

«La Juve ha nel suo dna la vittoria e per questo va sempre considerata favorita. In più i bianconeri non hanno le Coppe europee e questo permetterà al mister e al suo staff di preparare al meglio ogni gara. In più c’è il fattore campo: giocare allo Stadium è sempre dura per tutti. Quello è uno stadio che ti trascina e ti dà diversi punti nell’arco di un’annata. Ecco perché, anche se magari non ha la squadra più forte come organico, resta sempre complicato per le rivali batterla. E poi quest’anno ho notato un altro fattore importante…».

A cosa allude?

«Ho intravisto una coesione di gruppo davvero significativa. Uno spirito che mi ha ricordato quello della Juve in cui ho giocato io, dove c’era una fame fortissima di vittorie in tutti i giocatori. Questa cosa ci trascinava a vicenda. Con una mentalità del genere la squadra bianconera quest’anno può certamente andare lontano e lottare fino alla fine per vincere lo scudetto».

Quale ritiene sia la rivale più pericolosa per la Vecchia Signora?

«Se la gioca con l’Inter, che resta la grande favorita. Conosco bene il direttore Marotta proprio dai tempi della Juve ed è sempre bravissimo nel costruire squadre di alto livello. I nerazzurri sono molto forti in tutti i reparti e hanno una rosa davvero profonda».

Il Napoli campione in carica non l’ha citato: come mai?

«Gli azzurri si sono parecchio indeboliti rispetto alla scorsa stagione. Hanno perso un allenatore formidabile come Spalletti. Parliamo di un tecnico che vale almeno 8-10 punti in positivo per le squadre che allena. E non va dimenticato l’addio di un dirigente bravissimo come Giuntoli. La Juve ha fatto un bel colpo a prenderlo; mentre il Napoli ha perso in un colpo solo due autentici pilastri».