Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un cadavere nell’area di parcheggio

NAPOLI - Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte in un'area parcheggio abbandonata sottostante lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'uomo, identificato in un 41enne di Bacoli (Napoli), è morto dopo essere precipitato da circa 20 metri. Secondo una prima ipotesi, il 41enne sarebbe precipitato mentre cercava di scavalcare un muro per poter entrare senza biglietto all'interno dello stadio (non passando dai consueti tornelli ma attraverso un cunicolo), dove ieri sera si è disputata la partita di Serie A tra Napoli e Milan. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, l'uomo deceduto sarebbe stato in compagnia di un amico.