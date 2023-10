Al termine dell'assemblea odierna in videoconferenza, durata circa un'ora, la Lega Serie A ha assegnato i Diritti Audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana .

La decisione

Per le prossime tre stagioni - il ciclo dal 2024-25 al 2026-2027) a trasmettere le partite delle due competizioni nazionali sarà Mediaset. L'emittente del Biscione è titolare dei diritti di Coppa Italia e Supercoppa nazionale anche per il ciclo in corso.