Pallone d’Oro 2023, la classifica: Barella 27°, Lautaro Martinez 20°

Cresce l'attesa per la proclamazione del vincitore del Pallone d'Oro 2023, che con ogni probabilità dovrebbe essere assegnato a Lionel Messi. Intanto, l'Equipe, come da tradizione, ha iniziato a rendere nota la classifica dei primi trenta candidati al premio sul proprio sito internet. Per quanto riguarda i candidati della Serie A, Niccolò Barella si è piazzato al 27º posto mentre Lautaro Martinez è arrivato 20º.