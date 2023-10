Mondiali 2034, l'Australia rinuncia alla candidatura: sorride l'Arabia

L'Australia ha rinunciato alla candidatura per ospitare il Mondiale 2034. Si rafforza quindi ulteriormente la candidatura dell'Arabia Saudita. "Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034", si legge nel comunicato della Federcalcio Australia.