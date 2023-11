Messi, ottavo Pallone d'Oro. Perché nessuno sarà mai come lui

L'ottavo Pallone d'Oro assegnato a Lionel Messi sta suscitando accese discussioni fra gli appassionati del globo, divisi in opposte fazioni. È un vero peccato poiché quando si sarà ritirato e non godremo più delle sue prodezze, capiremo quale fortuna avremo avuto noi appassionati di calcio vissuti nel tempo di questo Marziano che al tempo continua a segnare, nonostante i 36 anni suonati . I francesi storcono il naso, non perdonando all'argentino di avere lasciato il Psg per diventare il simbolo del nuovo boom del soccer negli Usa che, fra tre anni, ospiteranno i Mondiali insieme con Canada e Messico e, soprattutto, non perdonandogli di averli battuti nella finale iridata in Qatar.

I fan di Haaland e la polemica di Matthaus

I fan di Haaland reclamavano il premio al formidabile cannoniere norvegese (già Golden Boy di Tuttosport nel 2020 come lo stesso Messi lo fu nel 2005) conquistatore del Triplete con il City. Lothar Matthaeus è riuscito addirittura a proclamarsi fan di Messi e, al tempo stesso, a definire "una farsa" l'attribuzione del premio di France Football al suo idolo, affermando che un Mondiale vale più di qualunque altra cosa. Maddai? Dette da uno che il Mondiale l'ha vinto. nel '90 e per giunta da capitano della Germania e, proprio grazie al Mondiale, fu insignito del Pallone d'oro '90, queste parole sono suonate quantomeno singolari. La verità è un'altra: nessuno sarà mai come Messi, 43 titoli e 848 gol in 1.099 gare ufficiali disputate in carriera, fra club e Nazionali argentine, dall'Olimpica, all'Under 20, alla massima rappresentativa. La verità è che il titolo mondiale in Qatar ha coronato l'epopea meravigliosa di questo Genio del calcio e in quanto tale sublimante il Calcio, guarda caso premiato nel giorno del compleanno di Maradona. Tutto si tiene, fra i Geni. Quanto ai critici a prescindere, il tackle di Oscar Wilde è provvidenziale: l'invidia è quel sentimento che nasce nel momento in cui si diventa consapevoli di essere dei falliti.