Lo riconoscete? Era una stella in Serie A, ora vende aspirapolveri

Dall'essere una stella del calcio a vendere aspirapolveri il passo, a volte, può essere più breve del previsto. È il caso di un ex centrocampista e attaccante svedese, che nel 1994 arrivò anche quarto nella classifica finale del Pallone d'Oro mentre era sotto contratto con il Parma . Si tratta di Tomas Brolin , che oggi ha 53 anni e che è in passato fu un punto di riferimento per i crociati dal 1990 al 1995. Dopo la sua esperienza in Italia venne acquistato dal Leeds , ma da quel momento iniziò il declino della sua carriera da calciatore. Girato in prestito dagli inglesi allo Zurigo e di nuovo al Parma, Brolin venne poi acquistato dal Crystal Palace e nel 1998, a soli 28 anni, decise di ritirarsi con l' Hudiksvalls .

Brolin, la nuova vita con gli aspirapolveri

Oggi, però, a differenza di suoi molti ex colleghi, non ha più niente a che fare con il mondo del calcio. Lo svedese, una volta terminata la sua carriera da sportivo, cambiò la sua prospettiva di vita dopo l'incontro con l'inventore Goran Edlund. Il suo connazionale aveva infatti inventato una bocchetta per aspirapolveri più leggera ed efficente: un nuovo strumento sul quale l'ex calciatore decise di investire. Successivamente, Brolin è diventato anche partner al 50% di Twinner, una società ormai leader nel mercato svedese che si occupa della vendita di aspirapolveri e non solo. Tornando sulla scelta di lasciare il calcio così giovane, lo svedese dichiarò: "Tutti dicono che a 28 anni è troppo poco per andare in pensione, ma dipende da cosa hai fatto nei tuoi 28 anni da calciatore. Io avevo fatto parecchio".