Bayern Monaco, clamoroso ko: in Coppa di Germania passa il Saarbrucken

SAARBRUCKEN (Germania) - Serata da dimenticare per il Bayern Monaco. Oltre al grave infortunio dell'ex Juventus De Ligt i campioni di Germania in carica sono stati eliminati nei sedicesimi di finale della Coppa di Germania da un club di terza serie, il Sarrebruck, che si è imposto per 2-1 grazie a un gol segnato da Gaus (terzino 34enne) al 96'. Era dal 2000 che il Bayern non usciva dalla Coppa nazionale ad opera di un club di terza o quarta serie: in quell'occasione aveva perso ai rigori contro il Magdeburgo. Non il migliore dei modi per i bavaresi di presentarsi al "Klassiker" contro il Borussia Dortmund 4° in classifica a -2 (23 a 21) dal 2° posto in classifica occupato propio dai ragazzi di Tuchel.