Clamoroso Bobotv, Vieri fa fuori Cassano, Adani e Ventola: “Da oggi solo io”

Christan Vieri ha annunciato a sorpresa che da oggi in poi la Bobotv sarà senza Adani, Ventola e Cassano. Nella puntata di venerdì 3 novembre, Bobo ha infatti comunicato che il suo canale Twitch non sarà più caratterizzato dalla presenza degli altri tre ex giocatori. "Da stasera ci sarò solo io alla Bobotv, ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Faremo dei nuovi programmi e format nuovi, nei quali vi renderò più partecipi" ha detto Vieri.