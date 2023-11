Florentino Perez, attacco frontale alla Uefa! E difende così la Superlega

A due anni dall'annuncio della Superlega, la competizione fondata dai più grandi club europei, e poi "naufragata" a causa dell'addio di quasi tutti i membri fondatori, da quelli italiani a quelli inglesi, Florentino Perez torna all'attacco, criticando la UEFA e difendendo ancora una volta il progetto della Superlega, evidenziando come quest'ultima sia necessaria per il bene del calcio. Nella parte finale del discorso tenuto all'assemblea dei soci del Real Madrid, il presidente dei blancos ha dichiarato: "Il calcio sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti. La situazione è molto grave. O si reagisce adesso o il calcio non sopravviverà. Il problema principale è che ci sono dirigenti che agiscono senza pensare ai tifosi. Il calcio europeo non appartiene al presidente della UEFA né gli spagnoli a quello della Liga: la Superlega è più necessaria che mai. L'obiettivo è offrire il miglior calcio e sono i club che devono controllare il proprio destino. Ci sono più club che perdono milioni ogni anno, non importa quanti soldi abbiano i loro proprietari. E io chiedo più regole di Fair Play finanziario, che alcuni club non rispettano senza alcuna conseguenza. Questa situazione non è stabile, non può esserlo. Sono arrivati a dire che usciremo dai campionati nazionali, è falso, perché sarebbe totalmente compatibile. Sarà una competizione meritocratica".