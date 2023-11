Zeman e la fisarmonica: scatenato tra vino e musica, ma guardate bene...

Giornata di vigilia per il Pescara. Gli abruzzesi, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto di misura il Pineto, domani si riproietteranno sul campionato per il match contro il Rimini all'Adriatico. Eppure l'allenatore dei biancazzurri, Zdenek Zeman, ha già vinto ancor prima di giocare: il tecnico boemo si è reso protagonista sui social.