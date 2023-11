Dani Alves a processo per presunto stupro: “Prove sufficienti”

BARCELLONA (Spagna) - Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale contro una donna in un night club di Barcellona. Il tribunale della città catalana ha dichiarato che "ci sono prove sufficienti per aprire il processo". La data dell'udienza non è ancora stata fissata. Il quarantenne Alves è in carcere preventivo da gennaio, quando è stato arrestato per la presunta aggressione avvenuta il 30 dicembre del 2022. È stato incriminato da un giudice istruttore ad agosto. L'ex difensore del Barcellona ha negato di aver commesso qualsiasi illecito, sostenendo di aver avuto rapporti sessuali consensuali con l'accusatrice.