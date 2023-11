Mondiali U17, Brasile forza nove. Poker Senegal, Argentina e Inghilterra ok

Sta entrando sempre più nel vivo il Mondiale U17 che si sta svolgendo in Indonesia. In questi giorni si sta giocando la seconda giornata e nello specifico oggì si sono giocati i gruppi C e D. Vittorie importanti per Brasile e Argentina dopo i ko della prima gara. Vincono anche Inghilterra e Senegal , entrambe prime nei rispettivi raggruppamenti. Ecco tutti i risultati dei match da poco conclusi.

Brasile forza 9, Inghilterra di misura sull'Iran

E' stata una prova di forza importante quella del Brasile dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Iran. La Selecao ha travolto il Nuova Caledonia con il risultato di 9 a 0. Tutto facile per i verdeoro che hanno sbloccato la gara soltanto alla mezz'ora con Rayan, Da qui in poi è stato un monologo dei sudamericani: Estevao e Hanri hanno mandato al riposo la formazione sul triplo vantaggio. Nella ripresa poi sono stati Elias (tripletta), il rigore di Rayan (doppietta per lui) e le reti di Nunes e Cunha a chiudere l'incontro. Il Brasile si è portato al secondo posto a pari punti con l'Iran, uscito sconfitto contro l'Inghilterra. La nazionale dei Tre Leoni ha trovato il successo soltanto allo scadere con Ndala, un gol che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Zamani. Nel mezzo c'è stata la rete di Reiss-Alexander Russell-Denny, entrato da pochi minuti. Gli inglesi sono balzati in vetta solitaria con 6 punti (dopo la vittoria per 10 a 0 contro il Nuova Caledonia). Ultima giornata decisiva per capire quali saranno le due qualificate al prossimo turno. In campo anche Argentina e Senegal...