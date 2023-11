Mondiali U17: Francia ok con la Corea del Sud, Figueroa trascina gli Usa

Il Mondiale U17 di Indonesia entra nel vivo. Dopo i risultati di ieri, tra cui il clamoroso 9-0 del Brasile , in campo quest'oggi altre quattro sfide, a completare il secondo turno della fase a gironi. Vittore per Stati Uniti, Francia e Germiana rispettivamente contro Burkina Faso, Corea del Sud e Nuova Zelanda . Pari spettacolo invece tra Messico e Venezuala : incontro ricco di emozioni e colpi di scena, terminato col risultato di 2-2.

Mondiali U17, i risultati di giornata

All'interno del gruppo E gli Stati Uniti si impongono sul Burkina Faso per 2-1. Due reti in rapida successione per gli statunitensi: al 45' il gol del vantaggio siglato da Figueroa (giovane talento del Liverpool). Allo scadere del recupero (precisamente al 6') è arrivato il raddoppio firmato da Berchimas. Risposta tardiva del Burkina Faso, che segna soltanto all'89' con Diarra. Successo di misura per la Francia contro la Corea del Sud. Il match viene deciso da una rete in avvio di gara: dopo appena 2' di gioco in gol Amougou. Francia e Stati Uniti si appaiono così in vetta alla classifica del girone a punteggio pieno.

Nel raggruppamento F invece emozioni tra Messico e Venezuela. A sbloccare la sfida Cichero, attaccante del Frosinone. I messicano, complice l'espulsione di Sequera, ribaltano il risultato con le reti di Carrillo e Ortiz. Nonostante l'inferiorità numerica il Venezuela trova il 2-2 su calcio di rigore con Profeta a pochi minuti dal 90'. Vince la Germania contro la Nuova Zelanda: i tedeschi si impongono con le marcature di Brunner, Moerstedt e Yalcinkaya. Gol della bandiera per i neozelandesi firmato da Watson su calcio di rigore al 91'. Da segnalare l'infortunio di Ouedraogo al 42' della prima frazione: il centrocampista tedesco classe 2006, di proprietà dello Schalke 04, sarebbe firito nel mirino di diverse big. La Germania è così in vetta al Girone F a punteggio pieno, il Venezuela appaiato in seconda posizione con 4 punti.