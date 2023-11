Caso scommesse, indagato anche Florenzi: l'inchiesta si allarga

S'allarga l'inchiesta della procura di Torino riguardo l'indagine sulle scommesse nel mondo del calcio. Un nuovo nome oggi è stato iscritto sul registro degli indagati: si tratta del difensore del Milan Alessandro Florenzi . Ex Roma e in forza al Milan, per il calciatore l'accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è quella prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989, ovvero la stessa di Zaniolo e degli altri indagati . Il calciatore del Milan sarà interrogato nei prossimi giorni.

Dopo Zaniolo, indagato un altro ex Roma

La Procura di Torino ha quindi iscritto nel registro degli indagati Florenzi nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla pm Manuela Pedrotta e dalla procuratrice Enrica Gabetta, su un giro di scommesse su piattaforme illecite. Nello stesso procedimento, partito dalle indagini della squadra mobile coordinata da Luigi Mitola, sono indagati anche Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Zaniolo è stato così l’ultimo in ordine di tempo a presentarsi presso il Tribunale di Torino per esporre la propria versione dei fatti e, a differenza dei due colleghi di Newcastle e Juventus, ha negato di aver mai effettuato puntate relative a partite di calcio. Una tesi momentaneamente confermata nelle successive settimane e ora ribadita anche davanti alla pm Manuela Perrotta. In ambito calcistico il giocatore dell’Aston Villa non rischierebbe nulla, mentre a livello penale se la dovrebbe cavare con una multa.