Serbia sconfitta in Belgio, decide Carrasco: Vlahovic in campo per 67'

Il Belgio batte la Serbia in amichevole per 1-0 grazie alla rete di Carrasco dopo soli due minuti di gioco. Deludente la prova della nazionale balcanica che ha chiuso la gara con zero tiri nello specchio della porta: a nulla è servita la presenza in attacco di Vlahovic che ha operato davanti a Samardzic. Sulla fascia destra, Stojkovic ha schierato Radonjic, sostituito a venti minuti dalla fine da Zivkovic.