Un ex Juve come Maradona e Baggio: ecco la canzone ‘Casiraghi’

Nel panorama musicale sono tante le canzioni dedicate al calcio e a famosi ex calciatori. I Mano Negra , band di Manu Chao, hanno dedicato negli anni '90 “Santa Maradona" al Pibe de Oro, Ligabue ha omaggiato Lele Oriali in "Una vita da mediano" come Cesare Cremonini che ha celebrato Roberto Baggio nella sua "Marmellata #25" o come Calcutta che ha intitolato "Hubner" un suo brano musicale, proprio per l'ex attaccante di Brescia e Piacenza. Alla lista ora si è aggiunto anche Pierluigi Casiraghi , che è il protagonista del singolo d'esordio del duo post-punk bolognese DI NOTTE .

Il duo Di Notte e il tributo a Casiraghi

"Casiraghi" è infatti il nome del primo singolo dei DI NOTTE: un vero e proprio tributo al leggendario calciatore in attività negli anni '90 in diverse compagini italiane, come la Juventus, e oltremanica. Il riff iniziale di chitarra elettrica è sovrastata dalla telecronaca di una partita per ricreare lo scenario di un classico pub inglese. Con il protagonista del brano che, totalmente 'inghiottito' dalle magie del centravanti del Chelsea, si concentra esclusivamente sul match di calcio e trasforma la canzone in un coro da stadio: “I was in a pub and Chelsea was playing, Casiraghi is our stricker, is scoring for me” è il testo, in inglese, del brano musicale. Un bellissimo omaggio del duo DI NOTTE all'ex attaccante, che entra così, come Maradona e Baggio, nell'elenco dei giocatori celebrati nella musica.