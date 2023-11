Mondiali U17, i primi verdetti: Spagna e Marocco agli ottavi di finale

Al via il terzo turno dei Mondiali U17 . Dopo le gare di ieri , che hanno di fatto concluso la seconda giornata del torneo, in campo quest'oggi la Spagna , che non va oltre il pareggio con l' Uzbekistan , il Mali che rifila 5 reti al Canada , poi Ecuador-Panama (terminatà in parità), infine il successo del Marocco sull' Indonesia . Arrivano così i primi verdetti della competizione.

Mondiali U17, arrivano i primi verdetti

Nel girone A vittoria per il Marocco, che vince per 3-1 sull'Indonesia padrone di casa. Due reti per i marocchini con il rigore di Alaoui e il colpo di testa di Ait Boudlal. A fine primo tempo il gol che accorcia le distanze firmato da Asyura direttamente su calcio di punizione, ma a chiudere i giochi nella ripresa ci pensa Hamony che cala il tris per il Marocco. Pari per 1-1 tra Ecuador e Panama: rispettivamente in gol Ruiz e Castillo. A passare il turno approdando agli ottavi di finale ci sono Marocco (primo con 6 punti) e Ecuador (secondo a 5).

All'interno del girone B la Spagna, in vantaggio di due reti, si fa rimontare dall'Uzbekistan. Per le furie rosse in gol Oyono e Martin, entrambi in tap in dopo una respinta del portiere avversario. A fine primo tempo il gol che accorcia le distanze con Shukurullaev, mentre ad inizio ripresa è Saidov a fissare il risultato sul 2-2. Manita del Mali nei confronti del Canada: doppio vantaggio nella prima frazione con Diarra e Barry, prima del duplice fischio i canadesi accorciano Chukwu, ma nella ripresa i maliani dilagano con Kanaté, Makalou e Thiero. Nel raggruppamento B, dunque, avanzano la Spagna da prima in classifica con 7 punti e il Mali secondo con 6 punti.