Pronostico Venezuela-Ecuador, partita equilibrata al "Monumental"

La strada per la qualificazione ai prossimi Mondiali è ancora molto lunga ma in queste prime quattro partite sia il Venezuela che l'Ecuador hanno dimostrato di potercela fare. Il Venezuela dopo aver perso per 1-0 all'esordio in Colombia non si è più fermato, 7 i punti conquistati nei successivi tre incontri frutto di due vittorie contro Paraguay (1-0) e Cile (3-0) e un pareggio con il Brasile (1-1). L'Ecuador invece ha prima perso per 1-0 in Argentina e dopo ha fatto registrare due vittorie e un pareggio contro Uruguay (2-1), Bolivia (2-1) e Colombia (0-0).