Coppe: pioggia d'oro su Inter, Lazio, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e Viola

Una pioggia di milioni cade sulle sette squadre italiane impegnate delle tre coppe europee. Per capirlo, basta dare un'occhiata all'elenco dei premi Uefa che si sono già assicurati Inter, Lazio, Milan e Napoli in Champions League; Atalanta e Roma in Europa League; Fiorentina in Conference League. Gli importi si riferiscono ai soli bonus della federcalcio europea e non contemplano gli incassi delle gare casalinghe sinora disputate. I premi di Nyon comprendono invece la quota fissa per la partecipazione al torneo alle quale vanno assommati i premi per la vittoria o il pareggio e la quota stabilita dal ranking decennale.