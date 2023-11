Gravina forza la mano per le riforme: cosa ha in mente sulle retrocessioni

MILANO - Gabriele Gravina accelera sulla riforma del calcio bloccata dai veti incrociati delle singole componenti. Il presidente Figc ha convocato un’assemblea straordinaria federale per l’11 marzo con un punto fondamentale all’ordine del giorno: l’eliminazione del ‘diritto di intesa’. Si tratta del meccanismo previsto dall’articolo 27 dello Statuto della Federcalcio che permette a una singola Lega, toccata dalla modifica dell’ordinamento del suo campionato, di bloccare la decisione dell’assemblea anche se presa con il 75% dei consensi, la maggioranza qualificata necessaria per cambiare numero di squadre, promozioni e retrocessioni. In funzione di questa norma basterebbe il 5% della Lega B per bloccare una decisione presa da tutte le altre componenti, così come il 12% della Serie A o il 17% della Lega Pro. Percentuali nei fatti ancora inferiori, visto che la posizione delle singole Leghe potrebbe essere determinata dalla metà più uno dei club che ne fanno parte.