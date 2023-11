Haaland, distorsione alla caviglia: Guardiola in ansia verso il Liverpool

Distorsione alla caviglia per Erling Haaland . L'attaccante norvegese del Manchester City ha accusato il problema fisico nel corso del match amichevole vinto dalla Norvegia contro le Isole Far Oer con il risultato di 2-0. Il bomber ha giocato fino alla fine. Il medico della nazionale, Sand , alla tv norvegese ha affermato: "Nell'immediato fa davvero male, poi scompare abbastanza rapidamente. Quindi vedremo domani come sta".

Haaland, il primo infortunio e il Liverpool

Per il numero 9 si tratta del secondo problema nel giro di pochi giorni. Già lo scorso 4 novembre nella vittoria dei Citizens sul Bournemouth, Haaland aveva riportato un infortunio alla caviglia. Pep Guardiola resta dunque in ansia in attesa di capire i tempi di recupero: il 25 novembre, alla ripresa della Premier League, il City capolista dovrà affrontare il Liverpool secondo in classifica e l'assenza di Erling potrebbe decisamente farsi sentire: fino a questo momento della stagione il norvegese ha messo a segno 17 gol e 4 assist in 18 partite giocate.