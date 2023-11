Germania, segnali di rinascita: la Repubblica di Nagelsmann convince

A quasi un anno dal fallimento del mondiale in Qatar, la nazionale tedesca sta vivendo il primo vero momento di cambiamento, se non addirittura di rivoluzione. La conseguenza di una svolta tecnica ormai diventata necessaria, una specie di inversione a U rispetto a quelli che erano i dogmi su cui la Mannschaft ha storicamente costruito i successi. Mettere in discussione le proprie certezze, a meno di nove mesi dal sentitissimo europeo di casa, è stato un atto di indubbio coraggio, così come la scelta di affidare la panchina a Julian Nagelsmann. Non perché l’ex tecnico del Bayern non abbia un curriculum adeguato a ricoprire il ruolo più pesante, anche perché in termini di responsabilità a Monaco ha imparato tantissimo, ma perché mai la nazionale si era trovata in una fase di sperimentazione massima come in questo momento. Ed è un qualcosa che prescinde dai risultati: la sconfitta in casa a Berlino contro la Turchia di sabato sera normalmente avrebbe lasciato scorie, specialmente nell’opinione pubblica, invece ciò che prevale è l’entusiasmo nell’aver visto un tentativo di innovare, di riavvicinare la squadra al proprio pubblico.