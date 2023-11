Usa, senza McKennie e Weah si perde: ko con Trinidad e Tobago

Oltre alle sfide per le qualificazioni ad Euro 2024 che hanno visto l'Italia evitare i playoff, nella notte sono scesi in campo anche gli Stati Uniti senza McKennie (infortunato e tornato a Torino per prepararsi con la Juventus) e Weah (ancora non al meglio dopo l'infortunio) nella sfida valevole per la CONCACAF Nations League contro Trinidad e Tobago.