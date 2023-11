“Chi è questo ragazzo?”: Ronaldo, post virale sull'ex compagno di squadra

Cristiano Ronaldo ha decisamente segnato un'epoca nel calcio moderno. Anche se recentemente il portoghese era finito al centro delle polemiche per l'esclusione nella Champions asiatica , a 38 anni CR7 ha ritrovato nuovo vigore dal trasferimento all' Al-Nassr , con numeri incredibili. Eppure c'è chi giura che nel periodo dell'adolescenza non fosse lui il più forte allo Sporting Lisbona . Parola di Fabio Paim , tre anni più giovane di Ronaldo e che ha interrotto la sua carriera due anni fa.

Paim: "Potevo essere come CR7 e Messi"

Che Paim stesse crescendo bene e avesse un grande potenziale fu lo stesso Ronaldo a dirlo nel 2003: "Credete che io sia forte? Dovreste vedere giocare lui", la frase pronunciata. Oggi Paim, intervistato ad un podcast, rivendica addirittura uno dei palloni d'oro vinti da CR7: "Dovrebbe regalarmene uno. Non sono arrivato dove potevo, ma ho segnato un'intera generazione: la riprova è che la gente non lo dimentica. Se avessi avuto la metà della testa di Cristiano, sarei arrivato ai livelli suoi e di Messi, e lui probabilmente non avrebbe tutti i palloni d'oro che ha ora: forse uno sarebbe mio". Dichiarazioni forti, che hanno portato Cristiano Ronaldo a commentare in maniera ironica e piccata sui social ad un post che riprendeva le parole dell'ex compagno di squadra: "Chi è questo ragazzo?". Da capire se arriverà una controrisposta da Paim, ritiratosi nel 2021 dopo anni tribolati anche dal punto di vista personale. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, ha girovagato per il Portogallo fino alla squadra B del Chelsea, poi il declino fino a chiudere la sua carriera in Moldavia allo Zimbru Chisianu.