Mondiali U17, cinquina Argentina e ora il Brasile. Tris Germania

Il terzo giorno si è concluso per quanto riguarda gli ottavi di finale del Mondiale U17 . Tantissime le emozioni nei match in campo nella giornata odierna e, soprattutto, risultati importanti in vista del prossimo turno. A farla da padrone ci hanno pensato Mali e Argentina, bene anche la Germania che ha superato di misura gli Stati Uniti . Sono serviti i calci di rigore al Marocco dello juventino Boufandar, in campo nei minuti finali, per superare l'Iran e approdare ai quarti di finale.

Argentina e Mali forza cinque, tris Germania

E' stato tutto facile per Argentina e Mali rispettivamente contro Venezuela e Messico. Entrambe le formazioni hanno superato il turno con un imponente 5 a 0. Gli africani hanno chiuso la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Barry e le reti di Diarra e Kanate. Nella ripresa Tia ha arrotondato il punteggio finale. Stesso risultato per la Seleccion: l'autogol di Balbo ha aperto le marcature, poi Lopez ed Echeverri, stellina del River Plate, hanno calato il tris. Nella ripresa la doppietta di Ruberto, capocannoniere del torneo con 5 reti, ha chiuso il match. L'Argentina ha risposto così al Brasile, prossima avversaria ai quarti di finale. La Germania ha trovato la vittoria nel finale con la rete di Yalcinkaya, ma fino all'87esimo il risultato è stato in bilico. Il primo tempo si è chiuso 2 a 1: Herrmann e Moerstedt per i tedeschi e nel mezzo la rete di Habroune. Mentre nella ripresa è stato Vazquez a trovare il momentaneo pari. A chiudere il quadro sono stati Marocco e Iran: 4 a 1 ai calci di rigore per gli africani. E' successo tutto nella ripresa con il vantaggio iraniano firmato Gholizadeh e poi al 94esimo, all'ultimo secondo disponibie, il Marocco ha trovato il tap-in con Azaouzi per fissare il punteggio sull'1 a 1. Nella lotteria sono stati decisiv i due errori dell'Iran. Gli accoppiamenti del prossimo turno...