Cristiano Ronaldo e Messi, nuova sfida alle porte: quando si gioca e perché

RIYADH (Arabia Saudita) - Era già successo nel gennaio di quest'anno, dopo i Mondiali, quando il Paris Saint-Germain sfidò a Riad la selezione All Star della Saudi League (vincendo 5-4), fu un'occasione per rivedere Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo , si pensava fosse l'ultima volta che le due leggende si sarebbero incrociate invece ecco una nuova esibizione in un triangolare.

The Last Dance

Turki Al-Sheikh, proprietario dell’Almeria e, allo stesso tempo, presidente dell’Autorità generale per l’intrattenimento dell’Arabia Saudita, ha ufficializzato l'evento con un comunicato: "Riyadh Season e Inter Miami CF hanno accettato di tenere le partite di Riyadh Season Cup a Riyadh come parte delle attività della stagione di Riyadh. In un torneo che riunisce i due club sauditi, Al Hilal e Al Nassr, e Inter Miami CF. Il programma della lega sarà annunciato in seguito"

Le partite si giocheranno presso la Kingdom Arena e quella che vedrà sfidarsi CR7 e la è stata nominata "The Last Dance". Per la compagine della Florida sarà una partita di pre-stagione visto che l'MLS inizia verso la fine di febbraio.