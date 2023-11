Mondiali U17, gli accoppiamenti per i quarti di finale: Inghilterra out

Proseguono le emozioni dei Mondiali U17 . Ieri due gare avvincenti . In primis la Germania , che ha sconfitto gli Stati Uniti dopo un avvincente botta e risposta. Poi l' Argentina che, battendo con una manita il Venezuela , ai quarti di finale se la vedrà col Brasile , replicando la sfida dei grandi della scorsa notte (con l'auspicio che la situazione in tribuna, stavolta, resti tranquilla). Ma non da meno sono stati gli ottavi di finale disputati quest'oggi, gli ultimi in programma.

Mondiali U17: Francia ok, Inghilterra out

In campo Inghilterra e Uzbekistan, con un risultato a sorpresa: gli inglesi, infatti, abbandonano la competizione. Uzbekistan in vantaggio dopo 4': dopo un miracolo del portiere dei Three Lions, sulla respinta si avventa Saidov che di testa non sbaglia. Passa mezz'ora e l'Inghilterra pareggia: a segnare l'1-1 è Ndala, che a tu per tu col portiere non sbaglia con il suo piattone destro. La sfida prosegue in equilibrio, ma al 67' l'Uzbekistan trova il gol della vittoria: Mirzaev batte un chirurgico calcio di punizione che si perde direttamente in rete.

Nell'altro ottavo di finale disputatosi oggi la Francia passa il turno contro il Senegal ma con grande fatica. La sfida, infatti, dopo 90' è terminata sullo 0-0. Come da regolamento il match è andato direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Ed è dagli 11 metri che i transaplini hanno avuto la meglio: il risultato finale dal dischetto è stato di 5-3, con il rigore decisivo trasformato da Sangui. Definiti, dunque, gli accoppiamenti per la prossima fase eliminatoria...