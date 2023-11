Dani Alves a processo: chiesti nove anni per violenza sessuale

Dani Alves, chiesti 9 anni di carcere

L'ex terzino, in carcere preventivo da gennaio, dovrà affrontare un processo per l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna all'interno di un night club di Barcellona il 30 dicembre scorso. Dani Alves è stato incriminato ad agosto da un giudice istruttore, e nel mese corrente la corte ha stabilito di avere prove sufficienti per dare il via al processo. La richiesta di condanna da parte della Procura di Barcellona ammonta a 9 anni di carcere. La data dell'udienza, al momento, non è stata ancora stabilita. Il brasiliano ha sempre respinto ogni tipo di accusa, affermando di aver sì avuto rapporti sessuali con l'accusatrice, ma in maniera consensuale.